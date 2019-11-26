ПРОВИДЕНС, 26 ноября — Dow Jones. По словам председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, центральный банк в этом году понижал ключевую процентную ставку частично исходя из того, что экономика не так сильна, как считалось во время повышения ставки в прошлом году.

В прошлом месяце центральный банк подал сигнал о том, что он пока сделает паузу в цикле понижения ставки, произведя три понижения ставок на четверть процентного пункта, начиная с июля. Руководители неоднократно говорили о том, что замедление инвестиций компаний и мирового роста на фоне торговой войны между США и Китая оправдывало эти понижения.

"Денежно-кредитная политика в настоящее время хорошо настроена для поддержания сильного рынка труда и решительного возврата инфляции" к целевому уровню ФРС в 2%, сказал Пауэлл, выступая в понедельник в Торговой палате города Провиденс, штат Род-Айленд. "Если перспективы значительно изменятся, то политика также изменится", — отметил он.

Экономические перспективы в этом году оставались благоприятными во многом благодаря тому, что ФРС быстро корректировала свою политику. "Хотя события этого года существенно не изменили перспективы, процесс перехода к текущему моменту был далеко не скучным", — сказал Пауэлл.

Глава центрального банка неоднократно ссылался на риски со стороны мирового роста и торговой неопределенности, а также на сдержанную инфляции, чтобы объяснить, почему ФРС понижала ключевую процентную ставку. В настоящее время ставка находится в диапазоне 1,5%-1,75%. В 2018 году центральный банк четыре раза повысил ставку, исходя из того, что инфляция будет укрепляться на фоне снижения безработицы.

В своем выступлении в понедельник Пауэлл представил еще одно оправдание для понижения ставки: переоценка экономических показателей прошлого года оправдывала понижение ставки, так как стало ясно, что экономика, возможно, была далеко не такой сильной.

Например, Министерство труда в августе представило пересмотренные данные по занятости за финансовый год, который завершился в марте 2019 года. Согласно этому отчету, в экономике в этот период создавалось в среднем 170 000 рабочих мест в месяц, тогда как ранее сообщалось о 210 000.

"Хотя эта новость не смогла значительно изменить наши перспективы, она указывает на то, что экономика демонстрировала более слабый импульс, чем мы считали ранее", — сказал Пауэлл. Пересмотренные данные напоминают нам, что "у нас никогда не бывает кристально ясного понимания того, как работает экономика".

ФРС постоянно пересматривает своей прогноз в отношении базовых темпов роста экономики, включая способность рынка труда обеспечивать работой работников без создания чрезмерной инфляции, а также краткосрочной процентной ставки, которая не стимулирует, но и не замедляет рост. Такую ставку иногда называют нейтральной.

В этом году экономисты понизили свои прогнозы в отношении нейтральной процентной ставки и безработицы, соответствующей стабильной инфляции.

Более низкая нейтральная ставка означает, что краткосрочная процентная ставка ФРС обеспечивала "несколько меньшую поддержку для занятости и инфляции, чем ранее предполагалось", сказал Пауэлл. Более низкая безработица, соответствующая ценовой стабильности, "предполагает, что дефицит рабочей силы на рынке труда был меньше, чем считалось ранее".

Эти обстоятельства "не меняют ситуацию для политики, но дают еще одно основание для того, чтобы считать уместным понижение ключевой процентной ставки", сказал он. Они также объясняют, почему инфляция была слабее ожиданий ФРС, добавил Пауэлл.

В этом году инфляция оставалась немного ниже целевого уровня 2%, тогда как значительную часть 2018 года соответствовала этому уровню. В сентябре базовый индекс потребительских цен вырос на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Руководители ФРС также внимательно следят за ожиданиями потребителей и компаний в отношении будущей инфляции, так как считают, что инфляционные ожидания играют важную роль в определении фактической динамики цен.

Некоторые руководители ФРС считают, что наблюдаемая в последнее время инфляция лишь незначительно отклоняется от целевого уровня в 2%. По мнению же Пауэлла, тревогу должно вызывать даже небольшое отклонение. Он обратил внимание на трудности, которые испытывают в обеспечении более сильного ценового давления власти Европы и Японии. Им не удается повысить инфляцию даже при помощи негативных процентных ставок, не оставляющих им возможностей для противостояния любому замедлению роста.

"Именно поэтому важно, чтобы мы в ФРС использовали наши инструменты, чтобы не допустить нездорового снижения инфляционных ожиданий и инфляции", — сказал Пауэлл.

Стремление центрального банка довести инфляцию до 2% и показать, что его не беспокоит небольшое превышение этого уровня, является одной из причин, по которым в следующем году руководство ФРС, скорее всего, не станет повышать процентные ставки, даже если экономика будет укрепляться.

Пауэлл не видит причин для прекращения цикла роста экономики, который продолжается уже 11-й год и является самым длительным за всю историю наблюдений, начавшихся в США в середине 19-го века. В понедельник Пауэлл и президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенрен провели встречи с представителями общественности и деловых кругов штата Коннектикут, чтобы обсудить экономические проблемы.

В комментариях в понедельник Пауэлл указал на растущие свидетельства того, что это восстановление весьма благоприятно отразилось на работниках с низким и средним доходом, чего не наблюдалось в течение многих лет.

"На текущем этапе длительного цикла экономического роста я вижу, что стакан наполнен более чем наполовину, — сказал он. – При помощи правильной политики мы сможем его наполнить еще больше".

Пауэлл и ФРС в этом году часто подвергались критике со стороны президента США Дональда Трампа за то, что не предпринимали более активных мер для поддержания экономики. Пауэлл неоднократно заявлял, что политические расчеты не будут влиять на исключительно аналитический и неполитизированный подход центрального банка к принятию решений по процентным ставкам.

"Думаю, было бы честно сказать, что делать это наверняка было непросто", — сказал сенатор Джек Рид, представляя Пауэлла на ежегодном обеде, организованном деловыми лидерами штата. Он похвалил главу ФРС за принципиальность и "твердую руку". Перед выступлением аудитория встала и наградила Пауэлла овациями.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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