КИЕВ, 26 ноя — ПРАЙМ. Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

"Во втором квартале следующего года в оборот будут введены монеты номиналом 10 гривен… Этими нововведениями Национальный банк завершит оптимизацию текущего номинального ряда гривны, которая осуществлялась с 2014 года… Национальный банк периодически меняет дизайн банкнот для того, чтобы они были надежными и защищенными", — заявил Зайвенко на брифинге.

По его словам, 20 декабря 2019 года будут введены в оборот монеты номиналом пять гривен, которые постепенно заменят в обороте бумажные банкноты соответствующего номинала. Также в этот день в обороте появятся обновленные банкноты номиналом 50 гривен. Двадцать пятого февраля 2020 года в обороте появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен с усовершенствованной системой защиты.

Зайвенко сказал, что такие меры необходимы для обеспечения высокого уровня защиты от подделок. По его словам, такое обновление необходимо и для экономии государственных средств, поскольку монеты имеют больший срок службы.

Национальный банк Украины 25 октября ввел в обращение банкноту номиналом 1 тысяча гривен. До этого банкнота высокого номинала — 500 гривен — была введена в обращение на Украине 13 лет назад.