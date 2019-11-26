МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Президентом РФ Владимиром Путиным упразднены ежемесячные пособия в 50 рублей на детей от полутора до трех лет, следует из указа, который опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2020 года утрачивает силу указ от 30 мая 1994 года "О повышении размера компенсационных выплат отдельным категориям граждан".

Ежемесячные пособия в 50 рублей полагались матерям или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, и женщинам — военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевающий для ряда семей выплаты на детей до 3-летнего возраста.

Законом был изменен критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго детей от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума ребенка.