МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе 27 ноября предложит облигации федерального займа (ОФЗ) одного выпуска — серии 26223 с погашением в феврале 2024 года, говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что Минфин предложит эти бонды в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске, а объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также отношения размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.