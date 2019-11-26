МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в ноябре опустился до 125,5 пункта с пересмотренного показателя октября в 126,1 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, напротив рост показателя до 127 пунктов с первоначального значения октября в 125,9 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в ноябре увеличился до 97,9 пункта с пересмотренного показателя октября в 94,5 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 94,9 пункта.

Индекс экономических условий в отчетном месяце уменьшился до 166,9 пункта с пересмотренного значения октября в 173,5 пункта. Первоначальный показатель в прошлом месяце составлял 172,3 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.