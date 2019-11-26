МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в октябре уменьшились на 0,7% по сравнению с пересмотренным показателем сентября — до 733 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали повышения показателя на 1,1% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 709 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения — до 738 тысяч с 701 тысячи.

По сравнению с октябрем 2018 года, когда индикатор составлял 557 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце увеличились на 31,6%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.