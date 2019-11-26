МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Самарский суд отклонил апелляцию ПАО "Тольяттиазот" по делу о возмещении АО "ОХК "Уралхим" ущерба в размере 10,3 млрд рублей, оставив приговор в силе. Обвиняемые Владимир Махлай, Сергей Махлай а также гражданин Швейцарии, владелец Nitrochem Distribution AG Андреас Циви получили по 9 лет лишения свободы. Бывший директор "ТоАЗа" Евгений Королев и директор "Нитрохема" Беат Рупрехт-Ведемайер приговорены к 8,5 годам общего режима.

Подсудимые признаны виновными в похищении 85 млрд рублей у "Тольяттиазота" и его акционеров и оштрафованы на 900 тысяч рублей каждый.

Директор по правовым вопросам "Уралхима" Дмитрий Татьянин назвал решение суда законным, обоснованным и справедливым. "Тем самым суд оставил в силе обвинительный приговор Комсомольского районного суда, и он вступил в законную силу", — сказал он.

Согласно приговору, мажоритарные акционеры ПАО "Тольяттиазот" должны возместить ущерб "Уралхиму" в размере 10,3 млрд рублей. Потерпевшим по делу признан также сам "Тольяттиазот", убытки которого в результате мошенничества при осуществлении экспортных операций составили 77 млрд рублей, и они также будут возмещены. "Надеемся, что возмещение многомиллиардного ущерба самым благоприятным образом скажется на дальнейшей деятельности "Тольяттиазота". Вынесенное судебное решение послужит прекращению практики хищений денежных средств с завода, а нелегально выведенные активы будут возвращены предприятию", — указал Татьянин.

Теперь дело с точки зрения действующего законодательства можно считать завершенным, поскольку приговор, который Комсомольский районный суд вынес в июле, сегодня вступил в законную силу, согласен адвокат Московской городской коллегии адвокатов Александр Низов, представляющий "Уралхим". "Суд апелляционной инстанции несколько изменил приговор, но лишь формально, а не по существу. Мы оцениваем это очень позитивно для "Уралхима" и "Тольяттиазота", причем для последнего – в семь раз более позитивно. Громкий иск, заявленный в интересах предприятия, был полностью удовлетворен", — сказал он.

СУДЕБНЫЕ ПЕРИПЕТИИ

Дело о хищениях на "Тольяттиазоте" возбуждено в 2012 году по статье 159 УК РФ п. 4 – мошенничество в особо крупном размере. Суть обвинения – занижение экспортных цен на продукцию "Тольяттиазота", что привело к потерям предприятия и незаконному обогащению мошенников, продававших ее по рыночной цене.

Обвиняемые, упомянутые выше, много лет скрываются за рубежом, однако их защитники обжаловали приговор, пытаясь максимально затягивать дело. Следствие длилось пять лет, еще два года ушло на судебные разбирательства. "Столь долгий срок расследования объясняется сложностями во взаимодействии по международным поручениям, а то, что суд шел почти два года, можно объяснить активным противодействием со стороны защиты и прочих участников процесса", — пояснил Низов.

По его словам, они в первую очередь стремились изо всех сил любыми способами затянуть процесс. Если изначально вопрос стоял о месяцах, то ближе к финалу, особенно когда дело было на стадии апелляции, бились буквально за каждый день и час, лишь бы отсрочить решение. "Каждое утро представители гражданских ответчиков и "ТоАЗа" – а их было около 30 человек —несли ходатайства, на рассмотрение которых уходило 1,5-2 часа. И только после этого начиналось собственно слушание дела", — рассказал он. По его мнению, суд также счел это злоупотреблением, поскольку несколько раз делал официальное предупреждение по поводу необоснованного затягивания дела.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Теперь самой неотложной задачей, стоящей перед предприятием, является реализация мероприятий, направленных на обеспечение промышленной безопасности производства, считает Татьянин. Изношенные основные фонды и заводская инфраструктура требуют существенных вложений. Как сообщают СМИ, недавно завершившиеся на заводе проверки состояния промышленной безопасности выявили множество грубых нарушений, которые несут в себе реальную угрозу жизни и здоровью людей. Именно на решение этой задачи требуется срочное выделение финансовых средств.

Следующей задачей должно стать осуществление комплексной и последовательной программы модернизации и развития производства. Значительные финансовые ресурсы необходимы на реконструкцию и обновление практически всех агрегатов карбамида и аммиака, ремонт газораспределительной системы, достройку третьего агрегата карбамида, развитие логистических мощностей.

"Уралхим" как миноритарный акционер "Тольяттиазота" тоже заинтересован в этих инвестициях в предприятие. Их результатом может стать увеличение выработки и продаж, а значит, и рост финансовых показателей, заверил он.