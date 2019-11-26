МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Российская экономика не сможет расти только за счет реализации национальных проектов, для этого нужно проводить институциональные реформы, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Очевидно только одно – важен и, в общем, достаточно известен набор мер, которые нужны сейчас экономике. Мне кажется, в стране все больше понимания того, что нужно более активно переходить к активным действиям, не только к реализации национальных проектов, но и к институциональных реформам, без которых экономического роста не будет", — заявил он на ежегодной встрече с клиентами "Сбербанка Первого".

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2019 году равняется 1,3%. При этом первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в понедельник сообщил, что рост российской экономики в 2019 году может оказаться выше официального прогноза. В свою очередь Банк России ожидает, что российская экономика в текущем году вырастет на 0,8-1,3%.

В следующем году Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России на уровне 1,7%, ЦБ ожидает роста в диапазоне 1,5-2%.