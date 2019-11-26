МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Подоходный налог для физлиц в России когда-нибудь должен вновь стать прогрессивным, однако нужно будет очень аккуратно определить приемлемые границы налога, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ежегодной встрече с клиентами "Сбербанка Первого".

Греф в 2000-2007 годах занимал пост министра экономического развития и торговли РФ. В 2001 году в России было отменено прогрессивное налогообложение и начала действовать фиксированная ставка налога в размере 13%.

"Да, когда-то, на мой взгляд, этот налог должен будет стать прогрессивным. Но насколько – это серьезная история, я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать эти границы чувствительности", — ответил Греф на вопрос, имеет ли смысл возвращать прогрессивную шкалу налогообложения для физлиц.

При этом банкир подчеркнул, что основной вопрос здесь будет заключаться в границах. "Мы знаем, что страны очень много экспериментировали с верхней границей налогообложения. Когда она пересекает границы приемлемого, бизнес начинает просто покидать эти юрисдикции, не выдерживает ничего. Есть целый ряд европейских стран, где персональный налог превышает 70% — это запредельная величина, и ничто не удерживает бизнес в пределах национальных границ", — заключил Греф.