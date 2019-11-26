МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Российские вузы нуждаются в реформе, поскольку они совершенно оторваны от запроса будущих работодателей, которые вынуждены в настоящее время создавать собственные программы обучения для новых сотрудников, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"В России, к сожалению, есть беда с вузами. Если школьная система образования несовершенна, но в среднем – как большинство других школ в развитых странах, … то с вузами у нас беда. Вузы точно нужно подвергать реформам, вузы совершенно оторваны от реального клиента, которым является работодатель", — сказал он на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента банка "Сбербанк Первый".

Банкир подчеркнул, что вузы необходимо больше привязывать к работодателям, которые сейчас вынуждены создавать собственные системы обучения.

Сам Сбербанк имеет ряд партнерских соглашений с вузами, однако у банка есть огромная фабрика по переподготовке новых сотрудников.