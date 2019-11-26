МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Российские виноделы обсудили в Совете Федерации проект закона о виноградарстве и виноделии в России, попросив, в частности, оставить переходный период для использования иностранного виноматериала, расширить полномочия региональных властей, поддержать небольших фермеров и закрепить за территориями для выращивания винограда особый статус угодий.

Госдума на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России, вводящий единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия. Рассмотрение проекта во втором и третьем чтении намечено на середину декабря.

В ходе обсуждения в Совете Федерации во вторник представители отрасли высказали предложения к редакции, которая будет представлена ко второму чтению.

ПОКА ОСТАВИТЬ ИМПОРТНЫЙ ВИНОМАТЕРИАЛ

В частности, гендиректор ГК "Абрау-Дюрсо" Владимир Масловский, комментируя возможный запрет на использование для российских вин иностранного виноматериала, заметил, что для подобного рода замещения потребуется примерно 20 лет, если исходить только из возможностей всех винодельческих и виноградарских хозяйств по высадке виноградников, и не менее 10 лет — при условии серьезной господдержки.

"Соответственно, в течение этого времени полностью переход на использование отечественного сырья невозможен", — считает Масловский. Он также заметил, что проект ограничивает высадку виноградников использованием материала из отечественных питомников, которого пока недостаточно.

Схожую точку зрения высказал глава ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Павел Швец. "Запрет на ввоз балка (виноматериала – ред.) — это мощная мера. Но в РФ завозится 1,5 миллиона бутылок вина в год, а своего винограда — процентов на 40. Поэтому люди будут покупать импортное вино в бутылках, но оно просто станет дороже для обычных людей. И решение запретить выглядит немного странным", — считает глава ассоциации.

Владелец частной фирмы "Винодельни Молчанова" Николай Молчанов предложил внести поправку, предполагающую автоматическое внесение в реестр сортов винограда автохтонных сортов, которые исчезли из него за последние годы советского времени. Сейчас чтобы вернуть в реестр сорт, который веками производился в регионе, нужно ждать семь лет (четыре года отводится на плодоношение, три — на испытания).

БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ РЕГИОНАМ

Масловский также выказал беспокойство по поводу того, что практически все вопросы, касающиеся госрегулирования отрасли, выведены на федеральный уровень: например, реестр сортов винограда, разрешенных к использованию, определение винограда и винодельческих территорий. "В нашей стране не так много регионов, где такая деятельность экономическая целесообразна и возможна, поэтому выход на федеральный уровень — это избыточно. Надо отдать регулирование субъектам Федерации", — считает Масловский.

Схожую точку зрения высказал глава ассоциации "Севастополь" Швец. Он пояснил, что если регион поддерживает субсидиями производителей вина и винограда, работающих на его территории, то соответственно рассчитывает, что налоги будут поступать в региональный бюджет. Между тем, в существующей форме закона предусмотрена возможность транспортировки винограда между субъектами РФ, что означает потери одного из них, и отсутствие стимулов сохранять поддержку.

Швец также высказался за работу в отрасли саморегулируемых организаций. "Конструкция СРО виноделия такова: есть группа виноделов, они договариваются работать под одним брендом, и проверяют друг друга на предмет соответствия уровню качества, которое предписано для этого бренда", — сообщил эксперт, объяснив мотивацию на лучший продукт тем, что виноделы, проверяя друг друга, заинтересованы в том, чтобы продукция каждого из них не дискредитировала общий бренд, в который они инвестируют, и который продвигают.

ОПИСАТЬ ТО, ЧТО НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ

Еще одной важной чертой обсуждаемого законопроекта эксперты назвали приоритет описания того, что нельзя делать с вином. В противном случае новации в отрасли и новые сорта вина будет внедрять гораздо сложнее.

"В законе вполне достаточно указать то, что нельзя делать с вином, и совершенно избыточно указывать то, что можно. Мы тем самым связываем руки себе и нашим виноделам, ограничивая их в создании новых сортов. Если появляются новации, нам придется вносить изменения в закон, и мы будем в неравной позиции с точки зрения конкуренции с иностранными коллегами", — сказал Масловский.

"Лучше написать, что запрещено в производстве вина, но не надо писать о том, что разрешено, а то можно перегнуть палку", — считает и Швец.

ГОСПОДДЕРЖКА И МАЛЫЕ ФЕРМЕРЫ

Председатель ассоциации фермеров виноградарей и виноделов Алексей Скляров заявил, что в новом законе совсем нет поддержки для малых форм винодельческого бизнеса. "Речь о том, чтобы создать пространство для малых фермеров, создать им особые, отдельно прописанные условия существования", — сказал он, предложив распространить их на компании с объемом производства до 20 тысяч бутылок.

Кроме того, важно, чтобы мелкий производитель не нес избыточных трат на финансовое и юридическое сопровождение своей деятельности, а этим занималась бы сервисная организация, обслуживающая несколько ферм.

"Поддерживать отдельно покупку шпалер и проволоки – неправильно. Поддерживать надо конечный продукт, в данном случае это два варианта: субсидирование стоимости винограда, выращенного и задекларированного фермером, и субсидирование конечного продукта, то есть вина", — сказал Скляров о господдержке.

СТАТУС ЗЕМЕЛЬ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

Замглавы администрации Краснодарского края Андрей Коробка в своем выступлении обратил внимание на статус виноградопригодных земель, предложив вывести их в отдельный вид угодий во избежание нелецевого использования.

"Сегодня есть категория сельхозназначения и вид угодий многолетних насаждений – это могут быть и сады, и люцерна, и так далее. Мы хотим вывести виноградники в отдельный вид угодий. Сейчас многие земельные участки, находящиеся, в том числе, на склонах, имеют статус сельскохозяйственных. Но владельцами они придерживаются не для посадки винограда, а для заполнения жилыми домами, потому что территория края, которая выходит на море, пользуется большим спросом", — пояснил замглавы администрации края.

Коробка также обратил внимание на лицензирование отрасли, так как многие виноделы говорят об избыточном контроле со стороны регулирующих органов именно за производством. "Мы просим снять контроль на стадии производства и перенести на момент наклейки акцизной марки. Это откроет возможности небольшим производителям выйти на легальный рынок и производить свое эксклюзивное вино", — заключил представитель региона.