МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство о приобретении 35,84% акций банка "Международный финансовый клуб" (МФК), говорится в материалах ведомства.

"В ФАС России 18.11.2019 поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению … 35,84% голосующих акций акционерного общества АКБ "Международный финансовый клуб", — говорится в сообщении ФАС.

Как отмечается, ходатайство будет рассмотрено в течение 30 дней с даты получения ведомством — 18 ноября. Потенциальный покупатель в документе не указан.

Банк МФК предоставляет финансовые услуги крупным корпоративным и частным состоятельным клиентам. По данным РИА Рейтинга, по состоянию на 1 октября 2019 года МФК занимал 108-е место по размеру активов — 42,5 миллиарда рублей. Согласно информации на сайте банка, на конец декабря 2018 года Михаилу Прохорову напрямую принадлежало 83,636% акций банка, косвенно через кипрский Onexim Holdings Ltd. — еще 9,8181%, Екатерине Игнатовой — 6,5456%.