МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Введение регулирования на этапе формирования финансовых и технологических экосистем в РФ может привести к тому, что этот пока еще зарождающийся тренд будет уничтожен, в результате чего придется "кормить" чужие, например, американские решения, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента банка "Сбербанк Первый".

ЦБ РФ в докладе по конкуренции, опубликованном в понедельник, уделил внимание экосистемам, которые создают крупные банки. Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя и финансовый рынок, и другие отрасли. Кроме того, растут риски утечек информации о гражданах. На данном этапе ЦБ намерен ввести регулирование посреднической деятельности, чтобы администратор экосистемы при продвижении и продаже чужих финансовых продуктов обеспечивал равный доступ сторонним поставщикам.

"Нужно ли нам создавать свои национальные экосистемы? Это как соответствующий тезис по поводу армии – либо мы будем создавать собственные экосистемы, либо кормить чужие. Третьего не дано. Европа кормит чужие экосистемы, Китай создает свои. Где мы? На мой взгляд, у России есть уникальный шанс создать свои экосистемы, что и складывается", — сказал он, отметив, ряд развитых экосистем, например, у "Яндекса", Mail.ru и Сбербанка.

"Я думаю, что нам точно не нужно вставать на пути этого, потому что если мы не создадим собственные решения, то мы будем сидеть на американских, китайских или каких-то других", — считает Греф.

В свою очередь правительства могут в любой момент сделать "все что угодно с любой экосистемой", однако умное правительство не будет спешить с решениями, подчеркивает банкир. "Когда наметился какой-то зрелый контур, оно начинает имплементировать регулирование. Если ты начинаешь регулировать в процесс формирования или до того, как оно сформировалось, то ты можешь просто-напросто уничтожить пока еще этот зарождающийся тренд в нашей стране", — указал глава Сбербанка.

"Если нас перерегулируют, или Центральный банк скажет: "ребята, это неверная концепция, оставайтесь банками", к сожалению, им придется столкнуться с тем, что через какое-то количество лет им придется заняться регулированием хайтек-гигантов в части их банковской деятельности", — прокомментировал Греф. Глава Сбербанка напомнил, что банк несколько лет назад принял решение развивать технологии для того, чтобы не только не пустить IT-гигантов на его территорию, но и "устроить пир на их территории". У Сбербанка это получилось, уверен он.