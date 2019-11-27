МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что меры социальной поддержки в стране получают 40 миллионов человек, не считая пенсионеров.

"Сегодня количество получающих меры социальной поддержки, за исключением тех граждан, которые получают пенсию по старости, составляют 40 миллионов человек на сумму 2,5 триллиона рублей", — сказала Голикова в эфире Первого канала.

Она добавила, что иногда граждане не обращаются за мерами государственной поддержки, потому что нужно собирать много документов, чтобы получить не очень большие деньги. По словам вице-премьера, здесь очень важно решение об изменении системы информирования граждан о положенных им мерам поддержки.

"Мы два года берем на эту работу. Не человек идет в соответствующую инстанцию, а инстанция идет к соответствующему человеку", — сказала она и пояснила, что граждане должны узнать от госорганов, что им полагаются меры поддержки.