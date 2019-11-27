МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев пояснил, что попросил подготовить предложения о наращивании отечественного производства детских молочных смесей, о полном замещении импорта речи не идёт.

Ранее в пресс-службе Гордеева журналистам сообщали, что вице-премьер поручил Минсельхозу создать рабочую группу для проработки вопросов, связанных с развитием в России производства адаптированных молочных смесей для детей, в том числе об ограничении импорта молочных смесей. Отмечалось, что в группе будут прорабатываться, в частности, вопросы о повышении ставок ввозных пошлин на адаптированные молочные смеси, а также "об ограничении объема ввоза (в том числе путем квотирования) адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их производства".

"Я не поручал готовить предложения по ограничению, я поручал рассмотреть подходы, когда бы мы могли производить своё, сделать импортозамещение", — пояснил Гордеев РИА Новости, отвечая на вопрос, как продвигается работа по его поручению.

Он подтвердил, что сегодня возможностей для импортозамещения в этой сфере недостаточно. "Естественно, 90% импортируем", — указал вице-премьер.

На просьбу уточнить, предполагается ли полностью заместить импорт молочных смесей, Гордеев подчеркнул: "не полностью, но хотя бы производить тот объём, который бы позволял себя чувствовать устойчиво".