МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Китай разместил долговые бумаги на 6 миллиардов долларов четырьмя траншами, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Бонды на 1,5 миллиарда долларов были размещены на три года со ставкой купона в 1,875%, на 2 миллиарда — на пять лет (1,95%), еще на 2 миллиарда долларов — на 10 лет (2,125%), а также еще на 500 миллионов долларов — на 20 лет (2,75%).

Уточняется, что средства от продажи бумаг будут использованы министерством финансов страны для "общегосударственных целей".