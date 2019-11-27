МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор не исключает возможности введения ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора после обнаружения вредителя — мухи-горбатки — в партии бананов из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявила в партии бананов, ввезенных из Эквадора, карантинный для стран-членов ЕАЭС объект — многоядную муху-горбатку, являющуюся переносчиком опасного заболевания — холеры. Об этом факте Россельхознадзор уведомил Агентство по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Республики Эквадор (AGROCALIDAD)", — говорится в сообщении.

Россельхознадзор указывает, что многоядная муха-горбатка заражает многие продукты питания, включая муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу. Кроме того, вредитель наносит существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и плодовые тела вешенки, шампиньонов и трюфелей.

"Фитосанитарный риск заноса в Российскую Федерацию и распространения указанного вредителя на территории страны оценивается как высокий", — подчеркивает ведомство.

"Выявление нового случая поставки продукции, зараженной указанным карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом, может послужить основанием для рассмотрения вопроса о выражении Россельхознадзором недоверия AGROCALIDAD в части обеспечения российских фитосанитарных требований. Этот факт также может привести к возможному введению временных ограничений на поставку в Российскую Федерацию продукции высокого фитосанитарного риска", — добавляет служба.

Эквадор — крупнейший поставщик бананов в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2018 году импорт эквадорских бананов в Россию составил 1,495 миллиона тонн (96% в общем объеме поставок). В свою очередь, ввоз срезанных цветов и бутонов из Эквадора а РФ в прошлом году составил 11,312 тысячи тонн (13,7% в импорте, второе место после Белоруссии).