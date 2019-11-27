МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России с 19 по 25 ноября вторую неделю подряд осталась на уровне в 0,1%, с начала года рост потребительских цен составил 2,7%, сообщает Росстат.

На предыдущей неделе инфляция в РФ была также на уровне 0,1%, неделей ранее Росстат зафиксировал нулевую инфляцию.

"За период с 19 по 25 ноября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. С начала ноября он составил 100,3%, с начала года – 102,7%", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок и пшено снизились на 1,9%, маргарин – на 0,3%, свинину, мясо кур, пшеничную муку и рис – на 0,2%. Одновременно выросли цены на мороженую рыбу – на 0,6%, сычужные сыры – на 0,4%, сосиски, сардельки, вареную колбасу, пастеризованное молоко, куриные яйца, сметану и ржаной хлеб – на 0,3%, говядину, мясные консервы, сливочное масло, шоколадные конфеты, хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов и макаронные изделия – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на помидоры – 3,8%, морковь – 1%. Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизтопливо – выросли на 0,5%.

В своем последнем отчете "Картина инфляции" за ноябрь Минэкономразвития отмечало, что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,3%. Прогноз ЦБ составляет 3,2-3,7%.