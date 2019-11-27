МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США в третьем квартале 2019 года, согласно второй оценке, составил 2,1% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уровне первой оценки в 1,9%.

В первом квартале 2019 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 3,1%, во втором — 2%.

В первом квартале 2018 года рост составлял 2,5%, во втором квартале — 3,5%, в третьем — 2,9%, в четвертом — 1,1%.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США, по второй оценке, в третьем квартале замедлились до 2,9% с 4,6% кварталом ранее. В годовом выражении показатель также замедлился по сравнению с 3,5% в третьем квартале 2018 года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.