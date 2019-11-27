МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 ноября, уменьшилось на 15 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 213 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 223 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 228 тысяч заявок с 227 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 1,5 тысячи, до 219,75 тысячи, с показателя прошлой недели, пересмотренного в сторону повышения до 221,25 тысячи с 221 тысяч.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 ноября, уменьшилось на 57 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,64 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения — до 1,697 миллиона человек с 1,695 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.