ВАШИНГТОН, 27 ноября — Dow Jones. Темпы роста экономики США в 3-м квартале оказались более сильным, чем сообщалось ранее, но ключевой индикатор прибыли компаний при этом снизился.

Согласно представленному в среду отчету Министерства торговли США, ВВП страны, индикатор всех товаров и услуг, произведенных в экономике, в 3-м квартале 2019 года с учетом коррекции на сезонные колебания и инфляцию вырос на 2,1% годовых.

Первоначальная оценка предполагала рост ВВП США в 3-м квартале на 1,9%. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали, что вторая оценка совпадет с первой оценкой.

Темпы экономики оказались более сильными в основном благодаря пересмотру в сторону повышения показателей товарно-материальных запасов и капиталовложений компаний, сообщили в Министерстве торговли.

Прибыли компаний при этом сократились, несмотря на устойчивые темпы роста экономической активности в 3-м квартале. Выплаты по решению суда в отношении компаний Google и Facebook негативно отразились на показателе прибыли компаний в целом.

Ключевой индикатор доходов компаний, а именно прибыли компаний после уплаты налогов и без учета коррекции на товарно-материальные запасы и износ капитала, упал на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 3,3% во 2-м квартале. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прибыли компаний уменьшились на 0,4%.

Вторая оценка роста ВВП США в 3-м квартале в целом подтвердила первоначальные данные о том, что расходы потребителей и капиталовложения в недвижимость помогли нивелировать сокращение капиталовложений компаний в период с июля по сентябрь. Рост экономики страны в 3-м квартале немного ускорился по сравнению с ростом на 2,0% во 2-м квартале.

Капиталовложения компаний при этом остаются слабым звеном экономики США. Нежилищные фиксированные капиталовложения, т.е. индикатор расходов компаний на программное обеспечение, развитие, оборудование и прочие расходы, сократились на 2,7%, тогда как ранее сообщалось об их снижении на 3,0%. Пересмотр показателя был обусловлен новыми данными по расходам на торговые помещения и сооружения, а также на здравоохранение.

Падение прибылей компаний в 3-м квартале, а также снижение капиталовложений компаний стали еще одним доказательством того, что неопределенность, обусловленная торговой войной, рост расходов на оплату труда, снижение цен на энергоносители, а также замедление мировой экономики в целом оказывают негативное влияние на корпоративный сектор США.

Как ожидается, прибыль в расчете на акцию компаний S&P 500, в 3-м квартале упадет на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это станет первым годовым снижением прибыли с начала 2016 года, согласно данным Refinitiv.

Доходы компаний росли слабыми темпами, повысившись на 3,8% в 3-м квартале 2018 года, что стало самым низким показателем за три года, согласно данным Refinitiv. Чистый доход компаний S&P 500 при этом, как ожидается, упадет на 2,5%.

Доступные за 4-й квартал данные указывают на то, что, несмотря на сокращение промышленного производства, компании продолжают нанимать новых сотрудников, а потребители – расходовать средства. Настроения потребителей остаются на относительно высоком уровне в ноябре. Заказы на товары длительного пользования повысились в октябре на 0,6%, согласно представленным в среду данным Министерства торговли. И это позитивный сигнал для роста экономики в 4-м квартале.

Во вторник в компании Macroeconomic Advisers заяивли, что в 4-м квартале ВВП США вырастет на 1,9%. Этот прогноз остается неизменным девятую неделю подряд. Модель ФРС-Атланта свидетельствует о том, что темпы роста экономики США в 4-м квартале составят 0,4%.

На долю расходов потребителей приходится более двух третей ВВП США. Представленные в среду данные указывали на сильные, но более медленные, чем в апреле-июне, темпы роста расходов потребителей США в период с июля по сентябрь. Индекс цен расходов на личное потребление при этом в 2-м квартале вырос на 2,9% годовых против повышения на 4,6% во 2-м квартале.

Частные капиталовложения в товарно-материальные запасы вне сельского хозяйства США в 3-м квартале внесли позитивный вклад в рост ВВП в размере 0,15 процентного пункта. Ранее сообщалось о негативном вкладе показателя в размере 0,07 процентного пункта. Пересмотр был обусловлен увеличением капиталовложений в отраслях промышленности, выпускающих товары краткосрочного пользования. Чистый экспорт при этом внес негативный вклад в рост ВВП США в размере 0,11 процентного пункта.

Вероятно, представленные в среду данные не изменят мнение руководства ФРС США, в настоящий момент занявшего выжидательную позицию.

ФРС в этом году трижды снижала ставки, в последний раз осуществив их сокращение в октябре. Поводом для этого послужило опасение относительно того, что слабость производственной активности, торговли и капиталовложений компаний угрожает росту экономики, провоцируя ослабление темпов найма и расходов потребителей.

Через две недели состоится последнее заседание ФРС США в этом году.

Выступая в понедельник, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что "данный период роста продолжается уже 11 лет и является самым длительным за историю США, поэтому в целом экономические условия можно назвать благоприятными".

"Если перспективы экономики значительно изменятся, политика (центрального банка) также будет пересмотрена", — добавил он.

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