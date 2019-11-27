МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе посещения Петербургского тракторного завода предложил локализовать сборку нового трактора "Кировец" К-7М за рубежом, сообщает пресс-служба ведомства.

"С учетом высокого экспортного потенциала новой модели трактора К-7М, разработанной заводом, министр предложил рассмотреть возможность организации площадки по ее сборке за рубежом, исходя из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", — говорится в сообщении.

Запуск в производство тракторов нового поколения "Кировец" К-7 мощностью от 300 до 435 лошадиных сил состоялся в середине июля на Кировском заводе в Петербурге. Новая платформа модельной линейки К-7 была существенно улучшена по всем направлениям. На новых тракторах появилось новое поколение системы управления, включающее алгоритмы, защищающие трансмиссию от ошибочных действий оператора. Кроме того, тракторы оснащены колесами с шинами увеличенного диаметра, что позволит эффективно реализовать тяговый потенциал, работать с более тяжелыми агрегатами, а также повысить урожайность за счет снижения давления на почву.