МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ снизил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2019 году до 75 миллионов тонн с 78 миллионов, следует из презентации министерства, которую в Совфеде представил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

Прогноз по сбору зерна в целом сохранен — он ожидается на уровне 120 миллионов тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы.