МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 19,2% и составила 1,484 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA снизился на 3,1%, до 2,115 миллиарда долларов, его рентабельность снизилась до 39,7% с 40,9% годом ранее, выручка снизилась на 0,3%, до 5,328 миллиарда долларов.

"В третьем квартале сохранилась слабая динамика цен на сталь при росте средних цен на руду. В результате, за девять месяцев 2019 года консолидированной EBITDA компании составила 2,1 миллиарда долларов, в основном за счет роста EBITDA горнорудного сегмента на 25%", — сообщил Алексей Воронов, директор по финансам управляющей компании "Металлоинвест".

По словам Воронова, благодаря высокой степени переработки железорудной продукции и конкурентной себестоимости, прибыльность бизнеса остается устойчивой. Долговая нагрузка поддерживается на комфортном уровне — показатель чистый долг/EBITDA LTM составил 1,29x на конец отчетного периода.