МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Государство выплатит нефтяным компаниям в 2019 году за сдерживание цен на топливо 250-300 миллиардов рублей, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Полагаем, что демпфер в настоящее время работает нормально. Как мы видим, цена на внутреннем рынке сверх инфляции не растет, каких-то изменений в данном моменте не планируем делать", — сказал Сазанов в кулуарах форума Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

"Суммарно с учетом того, что нефть была выше 60 (долларов за баррель — ред.) большую часть времени года, то платеж государства составляет порядка 250-300 миллиардов рублей по году. Это по дизелю и по бензинам в части демпфера", — добавил он.

Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.