МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в ноябре в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,1%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,8%.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годовую инфляцию на уровне 1,3%. В месячном выражении ожидалась дефляция в 0,6%.