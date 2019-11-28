Годовая инфляция в Германии в ноябре составила 1,1%, ниже прогноза
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в ноябре в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,1%, сообщается в пресс-релизе ведомства.
В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,8%.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годовую инфляцию на уровне 1,3%. В месячном выражении ожидалась дефляция в 0,6%.
https://1prime.ru/state_regulation/20191128/830615224.html