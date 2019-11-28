ПРАГА, 28 ноя — ПРАЙМ. Словакии в связи с нестабильной экономической ситуацией в мире и Brexit необходимо вернуть 31,7 тонны своего золота стоимостью 1,3 миллиарда евро, находящегося на хранении в Банке Англии, заявил в четверг лидер сильнейшей в стране партии "Курс – социальная демократия" и в недавнем прошлом многолетний премьер республики Роберт Фицо.

По его словам, этот вопрос необходимо поставить на внеочередной сессии парламента.

"Словацкое инвестиционное золото, уложенное в британском Bank of England, необходимо вернуть в Словакию, в наш Национальный банк. Речь идет о 31,7 тонны золота в цене примерно 1,3 миллиарда евро", — заявил Фицо на специальной пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы. С подобным предложением, которое поддержали не менее чем 30 депутатов, Фицо намерен выступить на внеочередном заседании парламента.

Необходимость подобного шага вызвана, по словам Фицо, угрозой мирового финансового кризиса, а также нестабильностью, создаваемой процессом Brexit. В такой ситуации, считает Фицо, нельзя полагаться даже на ближайших союзников.

Ранее глава Нацбанка Польши Адам Глапински сообщил журналистам, что Варшава вернула из Банка Англии 100 тонн своего золота.