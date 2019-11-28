МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы предложило производить оплату поставщикам, которые предоставляют услуги стране, в юанях, то же самое своим поставщикам и подрядчикам предлагает государственная нефтяная компанией PDVSA, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Правительство Венесуэлы и его нефтяная компания PDVSA предложили платить поставщикам… в юанях", — говорится у Рейтера.

По сообщению агентства, такое предложение было сделано в устной форме четырем компаниям, которые предоставляют услуги государственному сектору. При этом отмечается, что информации о том, были ли уже произведены подобные оплаты, неизвестно.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. Санкции также направлены на "коррупционные сети", ключевые секторы экономики, центробанк, Банка развития Венесуэлы. Так, позднее, в августе был подписан указ о блокировке собственности властей Венесуэлы, в том числе центробанка и PDVSA, на территории США.

Также Штаты ввели визовые ограничения для ряда венесуэльских чиновников и призвали своих союзников в регионе принять те же меры.