МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ для ретроавтомобилей, следует из сообщения ведомства.

"Отсутствие четких критериев отнесения автомобилей к классической технике является причиной "нормативного вакуума" и неопределенности при выпуске этой техники в обращение и при дальнейшей ее эксплуатации. В этой связи Росстандарт еще весной 2018 года предложил Российской автомобильной федерации разработку такого ГОСТа в качестве решения проблемы существования раритетных авто в обороте в "полулегальном" состоянии", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что такой стандарт будет регламентировать требования безопасности, которым должны соответствовать раритетные авто, необходимую техэкспертизу для получения статуса классического автомобиля, а также вопрос, на какую технику не распространяется техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств" и при ввозе не должно оформляться свидетельство о безопасности.

"Росстандарт совместно с Комитетом классических автомобилей Российской автомобильной федерации (ККА РАФ) при поддержке администрации музея М.О.С.Т. проводит круглый стол, приуроченный к утверждению ГОСТ Р 58686-2019 "Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки", — также говорится в сообщении. Круглый стол, посвященный утверждению ГОСТа, пройдет в Москве 7 декабря в музее М.О.С.Т.