МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предлагает создать отечественные системы обнаружения птиц и компанию для предоставления ловчих птиц и собак для повышения орнитологической защиты аэропортов, а также привести нормативные документы РФ по орнитологическому обеспечению безопасности полетов в соответствие с рекомендуемой практикой ICAO и современными требованиями.

Об этом сообщается в опубликованном Росавиацией докладе главного специалиста департамента управления безопасностью полетов "Аэрофлота" Игоря Нельги.

"Предлагается создание специальной компании (возможно при поддержке Минтранса, Росавиации) для предоставления услуг – ловчих птиц, собак на проблемные сезоны", — говорится в докладе.

Как отмечается, использование ловчих птиц, собак на аэродромах РФ не распространено и является редким исключением. Данные меры требуют дополнительных затрат и подготовки специалистов. "Назрела необходимость создавать свои отечественные системы обнаружения и прогнозирования появления птиц… и распространять их применение, хотя бы в крупных аэропортах РФ", — отмечается в докладе.

"Нормативные документы РФ по орнитологическому обеспечению безопасности полетов требуется привести в соответствие с рекомендуемой практикой ICAO (Международная организация гражданской авиации — ред.), а также современным требованиям", — также отмечается в материале.

Кроме того, по мнению докладчика, требуется проводить оценку эффективности мер по регулированию живой природы, применяемых в аэропорту (к примеру, предлагаемых ICAO) и установить на законодательном уровне (в федеральных авиационных правилах РФ) зоны ответственности главных операторов аэропортов за орнитологическое обеспечение безопасности полетов.

"Работа по определению видовой принадлежности птиц, то есть проведение исследований "бионта", отобранного с поверхности ВС после столкновения с птицами, ни в одном из аэропортов РФ систематически не выполняется… Предлагается Росавиации — обязать главных операторов всех аэродромов РФ проводить работы не только по определению видовой принадлежности сбитых птиц, обнаруженных на ИВПП, но и выполнять исследование "бионта", отобранного с поверхности воздушных судов (совместно с местными орнитологами) при авиационных инцидентах, связанных со столкновением с птицами", — говорится в докладе.