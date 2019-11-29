МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ, Анна Киселева. Первого декабря в России начинается обязательная маркировка целого ряда товаров. означает, что производители и импортеры должны будут наносить на свою продукцию цифровые коды, содержащие данные об изготовителе и этапах движения товара от завода до магазина. Такие коды будут появляться на фотоаппаратах, парфюме, автомобильных шинах и покрышках, а также на некоторых изделиях легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье. Предполагается, что система позволит снизить долю нелегальной продукции в стране.

О готовности компаний к маркировке, ее влиянии на цены, возможных последствиях и больших данных рассказал в интервью агентству “Прайм” министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

- В декабре в России начинается обязательная маркировка нескольких категорий товаров. Предусмотрены ли для них переходные периоды, на какие этапы они будут разделены и что будет происходить в каждый из этих этапов?

— С 1 декабря этого года мы переходим к запуску обязательной маркировки по широкому ряду товаров: шины, фотокамеры, духи и отдельные позиции товаров легпрома. Но это не означает, что мы одномоментно запретим оборот всей непромаркированной на 1 декабря продукции. Совместно с участниками рынка и заинтересованными ведомствами мы разработали сроки поэтапного вступления в силу требований об обязательной маркировке этих товаров. Эти сроки учитывают готовность отраслей, а также особенности товарооборота и сложившиеся бизнес-процессы: 1 декабря 2019 года компании смогут зарегистрироваться в информационной системе маркировки и начать заказ кодов. Проекты постановлений, которые утверждают правила маркировки товаров, разработаны Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами, бизнесом и оператором информационной системы маркировки и уже внесены в Правительство.

- В какой момент компании, производящие данную продукцию, должны будут начать маркировать все свои товары в обязательном порядке? Предусмотрен ли переходный период, во время которого на полках будут присутствовать немаркированные товары?

— Запрет на производство и импорт немаркированных духов должен наступить 1 октября 2020 года, по шинам – 1 ноября 2020 года, по товарам легпрома – 1 января 2021 года. По фотокамерам – 1 октября 2020 года. Дополнительно разработанные проекты правил маркировки товаров содержат соответствующие этапы и сроки вступления в силу остальных требований к участникам оборота, учитывающие отраслевые особенности и сложившиеся бизнес-процессы, в том числе в отношении остатков немаркированной продукции.

- Как вы оцениваете готовность бизнеса к запуску обязательной маркировки?

— Благодаря сложившейся практике проведения добровольных экспериментов по маркировке товаров большая часть товаров этого списка будет продаваться маркированной гораздо раньше. Наиболее активные представители бизнеса уже зарегистрировались в информационной системе в рамках завершающихся в конце ноября добровольных экспериментов. Так, по духам зарегистрировалось более 600 компаний, по шинам – 350, по фотокамерам – более 120, а по товарам легпрома – более 3 тысяч.

- Какой будет стоимость кода для производителей? Будет использован DataMatrix-код или другой тип кода?

— Стоимость кода маркировки установлена в размере 50 копеек за один код маркировки без учета НДС в соответствии с постановлением правительства, которое было принято в мае этого года. Планируется использовать код DataMatrix как наиболее оптимальный и базовый по этим товарным позициям. В то же время по шинам предлагается оставить возможность опционального использования RFID-меток в дополнение к DataMatrix-коду при желании отдельных участников рынка.

- Допускаете ли рост цен на данные товары? Возможны ли перебои с поставками товаров, подлежащих маркировке, или их дефицит?

— На постоянной основе на площадке Минпромторга России и "Оператор-ЦРПТ" (оператор информационной системы маркировки — ред.) проводятся заседания проектно-экспертных групп, на которых совместно с участниками рынка прорабатываются основные вопросы маркировки товаров. Мы обсуждаем вопросы, связанные с техническими и бизнес-процессами участников оборота, возможности, которые дает маркировка, а также прорабатываем предложения бизнеса по упрощению ведения хозяйственной деятельности. Такой подход помогает сформировать прозрачные правила, выработать комфортные условия для участников рынка и исключить риски.

В проекте маркировки есть и "пионеры", которые сразу активно включились в проводимую работу совместно с ведомствами и коллегами по рынку, и те, кто все оставляют на последний момент и не пользуются возможностью протестировать все процессы в рамках добровольного эксперимента. Приятно отметить, что большая часть бизнеса занимает все-таки активную позицию в проводимой работе по созданию системы маркировки в отраслях.

- Как механизм маркировки будет работать для импортеров? Участниками рынка высказывалось мнение, что ряду компаний, поставляющих в РФ продукцию в небольших объемах, будет невыгодно сотрудничать с Россией, поэтому они будут вынуждены уйти с рынка. Допускаете ли вы такой сценарий?

— Товар за пределами Российской Федерации может быть маркирован как на производстве, так и на любой точке транспортировки, сортировки или упаковки товара за рубежом. Заказ средств идентификации с кодами маркировки осуществляется импортером. Дополнительно импортируемая продукция может быть промаркирована и на таможенных складах до помещения ее под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Кстати, методические рекомендации по проведению экспериментов и разработанные на их основе правила маркировки товаров обсуждались и формировались в том числе совместно с импортёрами.

- Будут ли собираемые ЦРПТ данные о движении товаров платными для компаний?

Принципы регулирования оборота данных в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, предполагают запрет на использование данных о движении маркированных товаров в коммерческих интересах третьих лиц, а также обеспечивают недискриминационный доступ каждого участника оборота товаров к данным, представленным этим участником. Дополнительно мы совместно с заинтересованными ведомствами и оператором системы разработали проект постановления правительства о доступе к информации, содержащейся в системе, он уже внесён в правительство.