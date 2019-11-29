МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Запуск в России с 1 декабря обязательной маркировки для отдельных категорий товаров не означает моментальный запрет на продажу продукции без марок, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"С 1 декабря этого года мы переходим к запуску обязательной маркировки по широкому ряду товаров: шины, фотокамеры, духи и отдельные позиции товаров легпрома. Но это не означает, что мы одномоментно запретим оборот всей непромаркированной на 1 декабря продукции", — рассказал Мантуров.

Для вступления в силу требований об обязательной маркировке этих товаров будет предусмотрено несколько этапов, пояснил он.

"Дополнительно разработанные проекты правил маркировки товаров содержат соответствующие этапы и сроки вступления в силу остальных требований к участникам оборота, учитывающие отраслевые особенности и сложившиеся бизнес-процессы, в том числе в отношении остатков немаркированной продукции", — сказал министр.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля — обуви. В начале декабря обязательная маркировка распространится на фотокамеры и лампы-вспышки, парфюм, автомобильные шины и покрышки, а также на некоторые изделия легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье.

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