МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Минпромторг России совместно с участниками рынка и заинтересованными ведомствами разработали сроки поэтапного внедрения обязательной электронной маркировки фотокамер, парфюма, автомобильных шин и покрышек, а также некоторых изделий легкой промышленности, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Совместно с участниками рынка и заинтересованными ведомствами мы разработали сроки поэтапного вступления в силу требований об обязательной маркировке этих товаров. Эти сроки учитывают готовность отраслей, а также особенности товарооборота и сложившиеся бизнес-процессы", — рассказал Мантуров.

С 1 декабря компании смогут зарегистрироваться в информационной системе маркировки и начать заказ кодов. Затем, по его словам, запрет на производство и импорт немаркированных духов и фотокамер должен наступить 1 октября 2020 года, шин – 1 ноября, товаров легпрома – 1 января 2021 года.

"Проекты постановлений, которые утверждают правила маркировки товаров, разработаны Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами, бизнесом и оператором информационной системы маркировки и уже внесены в правительство", — добавил Мантуров.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля — обуви.

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