МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в октябре сохранилась на уровне сентября в 2,4%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Число безработных в стране в октябре составило 1,64 миллиона человек, что на 10 тысяч (на 0,6%) выше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 41,37 миллиона человек, снизившись на 740 тысяч человек (на 1,8%) в годовом выражении.