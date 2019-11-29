МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов Андрей Иванов в интервью газете "Известия" заявил, что российские миллиардеры и владельцы крупных компаний России готовы вложить около 79 трлн рублей в том случае, если в стране будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса.

Эти меры предусмотрены законопроектом Минфина о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Опрос миллиардеров из списка российского Forbes проходил при подготовке законопроекта о защите капиталовложений.

Финансовое ведомство планирует, что до 2024 года удастся привлечь порядка 30 трлн рублей.

По словам Иванова, ведомство "начало активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать <…> Получили проектов на 70 трлн рублей".

Он пояснил, что инициатором этого проекта о защите инвестиций выступает помощник президента России Андрей Белоусов: он в 2018 году предложил Владимиру Путину направить свыше 500 млрд рублей сверхдоходов крупного бизнеса на реализацию нацпроектов.