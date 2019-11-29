СИДНЕЙ, 29 ноя — Dow Jones. У Резервного банка Австралии есть все основания для четвертого в этом году снижения ключевой процентной ставки. Тем не менее, РБА по-прежнему склонен занимать выжидательную позицию и анализировать развитие экономической ситуации. Последнее в этом году заседание РБА состоится во вторник.

Откладывая понижение ключевой ставки, РБА упускает возможность победить одну из важнейших проблем австралийской экономики: устойчивое ослабление потребительских расходов.

Понижение ключевой процентной ставки с 0,75% до рекордного минимума в 0,50% на следующей неделе могло бы оказать поддержку сектору розничной торговли в столь важный для него предрождественский период. Оно также могло бы успокоить общественность перед публикацией в среду данных по ВВП, которые, вероятно, укажут на еще один посредственный квартал для роста экономики.

Экономисты ожидают, что в 3-м квартале ВВП Австралии вырос всего на 1,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это значительно ниже темпов, которые необходимы для противодействия наблюдавшемуся в последнее время росту безработицы.

Несмотря на понижение ставки в июне, июле и октябре, а также на снижение подоходного налога в июле, экономические новости дают мало поводов для оптимизма.

Шейн Оливер, главный экономист AMP Capital, отмечает, что негативные тенденции, наблюдающиеся в австралийской экономике, теперь распространились и на рынок труда, сектор розничной торговли и жилищное строительство. Страдают и инвестиции компаний.

Согласно данным, опубликованным в пятницу, рост спроса на кредиты в октябре оказался самым слабым почти за 10 лет.

Выступления на этой неделе управляющего РБА Филипа Лоу и его заместителя Ги Дебелля также были полны предостережений о перспективах экономики.

Дебелль обратил внимание на то, что рост заработной платы рискует закрепиться на слишком низких уровнях, не способных стимулировать рост инфляции. В стране, где долг домохозяйств составляет почти 200% от совокупного годового располагаемого дохода, слабый рост зарплат гарантирует, что потребители будут воздерживаться от покупок.

Между тем, Лоу подробно рассказал об альтернативных инструментах денежно-кредитной политики, которые могут быть использованы РБА в случае необходимости.

Выступая перед экономистами, Лоу выразил сомнения в том, что эти альтернативные меры потребуются. И все же он явно указал на то, что РБА будет готов к их применению.

Экономисты ожидают, что РБА приступит к количественному смягчению в конце 2020 года. Это может произойти в любое время, начиная с июля, то есть, возможно, уже через семь месяцев.

"Хотя управляющий РБА установил высокую планку для количественного смягчения, мы считаем, что безработица будет расти, а инфляция — снижаться, отдаляясь от целевого уровня РБА, — говорит экономист Capital Economics Бен Юди. — Это вынудит РБА приступить к количественному смягчению в 2020 году".

Большинство экономистов прогнозируют, что РБА будет занимать выжидательную позицию до первого заседания 2020 года, которое состоится в феврале.

Тем не менее, более разумным было бы понизить ставку уже на следующей неделе. Это могло бы стать некоторым стимулом для потребителей перед началом следующего года, который, как ожидается, вновь отметится низкой экономической активностью, слабым ростом заработной платы, повышением безработицы и несбывшимися экономическими прогнозами.

Признаков того, что принимаемые меры поддержки стимулируют расходы потребителей, сегодня почти не наблюдается. Если Гринч вновь намерен украсть Рождество в этом году, то может не утруждать себя: без еще одного понижения ставки оно и так не наступит.

— Автор James Glynn, james.glynn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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