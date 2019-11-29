МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в ноябре, по предварительной оценке, составила 1% против уровня октября в 0,7%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали ускорение инфляции до 0,9%.

Годом ранее, в ноябре 2018 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,9%. Базовая инфляция в ноябре текущего года, по предварительной оценке, составила 1,3% против уровня октября в 1,1%.