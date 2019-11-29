МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отклонить закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на электронную технику, говорится в письме ассоциации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Госдума 21 ноября приняла закон, запрещающий с 1 июля 2020 года продажи электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского ПО. Перечни устройств, программ и порядок его установки будет определять кабмин. Совфед одобрил документ 25 ноября.

"От имени производителей и продавцов электробытовой и компьютерной техники обращаюсь к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой отклонить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и предотвратить тем самым негативные последствия для экономики РФ", — говорится в письме, подписанном президентом ассоциации Александром Онищуком.

Ассоциация указывает, что закон в случае вступления в силу обяжет ритейлеров бытовой электроники обеспечивать потребителям возможность использовать предустановленное российское ПО.

"Представляемое мной Объединение производителей и продавцов электробытовой и компьютерной техники убеждено, что применение закона окажет негативное воздействие на нашу отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации", — отмечается в письме.

РАТЭК также указывает, что законотворческая работа проводилась "без предварительных парламентских слушаний и какого-либо иного необходимого обсуждения с деловым и экспертным сообществом".

Ассоциация ранее высказывала мнение, что принятие закона может привести к росту цен на гаджеты в РФ, вызвать уход с рынка некоторых производителей, а также увеличить "серый" рынок. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев не исключал, что закон может повлечь уход из розничной продажи устройств производства Apple, поскольку эта компания принципиально не предустанавливает на свои продукты сторонний софт.