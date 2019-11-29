МАЛАБО (Экваториальная Гвинея), 29 ноя /ПРАЙМ/. Малайзия стала членом Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), решение об этом было принято на прошедшем саммите организации, говорится в сообщении ФСЭГ.

Саммит ФСЭГ состоялся 29 ноября в столице Экваториальной Гвинеи Малабо.

"Саммит поприветствовал решение правительства Малайзии — одной из стран-основателей форума — вновь присоединиться ко ФСЭГ", — говорится в сообщении.

Малайзия была одной из стран, которая принимала участие в первой министерской встрече стран ФСЭГ в 2001 в Тегеране. Статус международной организации Форум получил в 2008 году.

Сегодня ФСЭГ — это международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее члены — Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, а теперь и Малайзия. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман, Перу Азербайджан и Ангола. Организация была создана для укрепления сотрудничества и обмена опытом в сфере газа.

Членам ФСЭГ принадлежит около 71% всех доказанных запасов природного газа в мире, на них приходится 44% добычи "голубого топлива", а также 55% мирового экспорта трубопроводного газа и 53% — сжиженного (СПГ).