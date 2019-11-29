МАЛАБО (Экваториальная Гвинея), 29 ноя /ПРАЙМ/. Природный газ должен занять центральное место в сфере энергетики Африки, способствуя её прогрессу в соответствии с концепцией устойчивого развития, говорится в сообщении Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) по итогам прошедшего в пятницу саммита организации.

Организация отмечает, что саммит ФСЭГ впервые проходил в Африке, и принятая по его итогам декларация "Природный газ: энергия для устойчивого развития" подчеркивает важность этого топлива для развития континента.

"Декларация саммита в Малабо особенно подчеркивает необходимость продвижения ФСЭГ сотрудничества со странами Африки для использования газа в качестве центрального источника энергии в их программах развития и политике, направленной на борьбу с изменением климата, с целью преодоления энергетической бедности, содействия развитию и борьбы с выбросами CO2", — сообщает ФСЭГ.

ФСЭГ — это международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее члены — Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, Малайзия. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман, Перу Азербайджан и Ангола. Организация была создана для укрепления сотрудничества и обмена опытом в сфере газа.

Членам ФСЭГ принадлежит около 71% всех доказанных запасов природного газа в мире, на них приходится 44% добычи "голубого топлива", а также 55% мирового экспорта трубопроводного газа и 53% — СПГ.