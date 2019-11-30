МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому будет установлен запрет ликвидации юрлица до завершения камеральной таможенной проверки, сообщается на сайте кабинета министров.

Законопроектом предусматривается установление запрета на ликвидацию юрлица при проведении камеральной таможенной проверки, что позволит приостановить представление в регистрирующий орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса в отношении юрлица, находящегося в процессе ликвидации, до момента завершения камеральной таможенной проверки.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в части запрета на ликвидацию юридического лица до завершения проведения камеральной таможенной проверки" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.