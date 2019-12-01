МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Цифровая маркировка фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек становится обязательной в России с 1 декабря 2019 года, об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Как сообщал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров, запуск обязательной маркировки вовсе не означает моментального запрета на продажу продукции без электронных марок — фактически, с декабря начнется период поэтапного запуска проекта. С 1 декабря компании смогут зарегистрироваться в информационной системе маркировки и начать заказ кодов, уточнил министр. А полный запрет на производство и импорт немаркированных фотокамер будет введен 1 октября 2020 года.

Предполагается, что новый механизм позволит снизить долю нелегальной продукции в стране. Маркировка предусматривает нанесение производителями и импортёрами на каждый товар цифрового кода Data Matrix, внешне похожего на QR-код. Он будет содержать данные о производителе и движении товара от завода до магазина. При продаже продукции на онлайн-кассе система будет уведомлять продавца о контрафакте. Кроме того, сам потребитель сможет проверить подлинность товара, отсканировав код через специальное мобильное приложение "Честный знак".

Стоимость одной такой метки составит 50 копеек без учета НДС. Цифровые коды будет выдавать оператор системы маркировки, дочерняя компания Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — "Оператор-ЦРПТ". ЦРПТ — совместный проект USM Алишера Усманова ("Петер-сервис", 50%), госкорпорации "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Глава Минпромторга также сообщил, что проекты постановлений, утверждающие правила маркировки товаров, были разработаны министерством совместно с заинтересованными ведомствами, бизнесом и ЦРПТ перед внесением в правительство, а в информационной системе маркировки уже зарегистрировалось 120 компаний, участвующих в обороте фотокамер и фотовспышек.

МНЕНИЕ ОТРАСЛИ

Как сообщили РИА Новости в Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), ее члены принимают участие в подготовке пилотного проекта маркировки фотокамер.

В ассоциации напомнили, что компании не имели основания начать маркировать свою продукцию без соответствующего постановления правительства и утвержденных методических рекомендаций, при этом, по мнению РАТЭК, эксперимент нельзя назвать начавшимся из-за отсутствия утвержденных методических рекомендаций и неотработанности бизнес-процессов.

"На наш взгляд, для полноценного запуска механизма необходимо предусмотреть время для отработки всех бизнес-процессов, поэтому старт обязательной маркировки должен быть отложен. И в целом РАТЭК считает внедрение маркировки фотокамер избыточной мерой. Ассоциация не ожидает, что ее внедрение в текущем виде повлияет на долю нелегальной продукции", — заявил директор по связям с общественностью ассоциации Антон Гуськов.

В одном из крупнейших российских интернет-магазинов Ozon, продающем на своей площадке фотокамеры, РИА Новости рассказали, что компания состоит в рабочей группе при Минпромторге и ЦРПТ и участвует в экспериментах по маркировке.

"Мы активно обсуждаем специфику e-commerce и стремимся учесть все нюансы в методических рекомендациях. Вопросов, которые еще предстоит урегулировать, достаточно много, но мы уверены, что к запуску получится найти решение для каждого из них", — сказал директор компании по связям с государственными органами Сергей Кучушев.