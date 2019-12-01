МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Цифровая маркировка шин и резиновых пневматических покрышек становится обязательной в России с 1 декабря 2019 года, согласно соответствующему распоряжению правительства.

Как сказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, запуск обязательной маркировки вовсе не означает моментального запрета на продажу продукции без электронных марок. Фактически, с декабря начнется период поэтапного запуска проекта. С 1 декабря компании смогут зарегистрироваться в информационной системе маркировки и начать заказ кодов, уточнил министр. А полный запрет на производство и импорт немаркированных шин будет введен 1 ноября 2020 года.

Предполагается, что новый механизм позволит снизить долю нелегальной продукции в стране. Маркировка предусматривает нанесение производителями и импортёрами на каждый товар цифрового кода Data Matrix, внешне похожего на QR-код. Он будет содержать данные о производителе и движении товара от завода до магазина. При продаже продукции на онлайн-кассе система будет уведомлять продавца о контрафакте. Кроме того, сам потребитель сможет проверить подлинность товара, отсканировав код через специальное мобильное приложение "Честный знак".

Стоимость одной такой метки составит 50 копеек без учета НДС. Цифровые коды будет выдавать оператор системы маркировки, дочерняя компания Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — "Оператор-ЦРПТ". ЦРПТ — совместный проект USM Алишера Усманова ("Петер-сервис", 50%), госкорпорации "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Глава Минпромторга также сообщил, что проекты постановлений, утверждающие правила маркировки товаров, были разработаны министерством совместно с заинтересованными ведомствами, бизнесом и ЦРПТ перед внесением в правительство, а в информационной системе маркировки уже зарегистрировалось 350 компаний, участвующих в обороте шин и покрышек.

"В шинной отрасли в рамках начавшегося 20 июня 2019 года эксперимента были протестированы различные технологии маркировки, по результатам которых определены оптимальные методы маркировки — Data Matrix код на этикетке как обязательное и RFID-метка как опциональное, дополнительное средство идентификации. В ходе "пилота" сгенерировано более 10 тысяч кодов", — в свою очередь сообщает ЦРПТ.

"В число лидеров эксперимента вошли такие производители продукции, как Bridgestone, Continental, Cordiant, Yokohama, АО "Петрошина" и другие. Всего в эксперименте приняло участие более 530 отраслевых компаний, крупнейшие импортеры, оптовые и розничные дистрибьюторы, представители компаний малого и среднего бизнеса, представители автопроизводителей. В ходе эксперимента отраслью сформированы ряд предложений, в числе которых — исключение требований из маркировки велосипедных, авиационных и восстановленных шин", — также уточняет компания.