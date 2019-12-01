МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Маркировка средствами электронной идентификации отдельных видов одежды становится обязательной в России с 1 декабря 2019 года, о чём говорится в соответствующем распоряжении правительства. Речь идет об изготовленных из натуральной или композиционной кожи предметах одежды, включая рабочую, женских трикотажных блузках, блузах и блузонах, пальто, полупальто, накидках, плащах, куртках, ветровках, штормовках, а также постельном, столовом, туалетном и кухонном белье.

Как сообщал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, запуск обязательной маркировки вовсе не означает моментального запрета на продажу продукции без электронных марок — фактически, с декабря начнется период поэтапного запуска проекта. С 1 декабря компании смогут зарегистрироваться в информационной системе маркировки и начать заказ кодов, уточнил министр. А полный запрет на производство и импорт немаркированных товаров легкой промышленности будет введен 1 января 2021 года, пояснил он.

Предполагается, что новый механизм позволит снизить долю нелегальной продукции в стране. Маркировка предусматривает нанесение производителями и импортёрами на каждый товар цифрового кода Data Matrix, внешне похожего на QR-код. Он будет содержать данные о производителе и движении товара от завода до магазина. При продаже продукции на онлайн-кассе система будет уведомлять продавца о контрафакте. Кроме того, сам потребитель сможет проверить подлинность товара, отсканировав код через специальное мобильное приложение "Честный знак".

Глава Минпромторга также сообщил, что стоимость одного такого кода составит 50 копеек без учета НДС, а проекты постановлений, утверждающие правила маркировки товаров, были разработаны министерством совместно с заинтересованными ведомствами, бизнесом и ЦРПТ перед внесением в правительство, и в информационной системе маркировки уже зарегистрировалось более 3 тысяч компаний, участвующих в обороте товаров легкой промышленности.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в пилотном проекте были задействованы почти 4 тысячи участников, которые сгенерировали 400 тысяч цифровых кодов. В центре отметили, что в ходе эксперимента было осуществлено полное прослеживание продукции с продажей в рознице, и среди этих участников — такие компании, как "Фактор" (бренд Zolla), "Мэлон Фешн Груп" (бренды Beefree, Zarina, Love Republic), "БНС Груп" (бренды Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Michael Kors и другие), "Детский мир".

"ЦРПТ уже разработано готовое решение, которое может быть быстро адаптировано к новым отраслям. Система функционирует, в ней прослеживается более 6 миллиардов кодов сигарет, лекарств, обуви и шуб. Технология готова к многократному росту регистраций и количества участников", — прокомментировал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.