МИНСК/МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили по телефону работу Минска и Москвы по согласованию интеграционных дорожных карт и договорились провести встречу 6 декабря, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского правительства.

Как отмечается в сообщении на сайте белорусского Совмина, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Румаса с Медведевым, в ходе которого российский премьер поздравил белорусского коллегу с юбилеем.

"В рамках телефонного разговора был обсужден ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции. Также премьер-министры договорись провести следующую встречу в пятницу, 6 декабря 2019 года", — сообщила пресс-служба.

В правительстве РФ подтвердили встречу главы кабмина Дмитрия Медведева с белорусским премьером Сергеем Румасом 6 декабря.

"Да, встреча состоится 6 декабря", — сказал РИА Новости пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.