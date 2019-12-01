МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ предлагает включить в закон "О зерне" норму, которая обяжет российских производителей проводить исследования зерна на качество и безопасность в месте производства — соответствующий законопроект опубликован на портале проектов правовых актов.

Закон "О зерне" предлагается дополнить статьей, которая вводит понятие мониторинга товарных и потребительских свойств зерна — под ним будет пониматься система исследований, оценки и прогноза, направленная на получение достоверной информации о качестве и безопасности зерна на всех этапах производства.

Статья также устанавливает, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, производящие зерно, "организуют проведение исследований (в том числе лабораторных) зерна на качество и безопасность в месте происхождения (производства) с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий".

Среди таких исследований — те, которые предъявляются странами-импортерами зерна. Проверки на качество и безопасность зерна будут проходить за счет средств собственника зерна по установленной правительством РФ предельной цене.

"По результатам указанных исследований (в том числе лабораторных) аккредитованной организацией составляется заключение на качество и безопасность зерна в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, которое подлежит в обязательном порядке внесению в систему прослеживаемости зерна", — добавляется в законопроекте.

Кроме того, проект устанавливает, что компании и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством, переработкой, хранением и оборотом зерна и продуктов его переработки, в обязательном порядке должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по предупреждению порчи зерна, включая борьбу с вредителями. Предполагается, что поправки в закон "О зерне" вступят в силу с 1 августа 2020 года.