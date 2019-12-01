МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Основная причина укрепления рубля в этом году — приток капитала в страны с формирующимися рынками, к числу которых относится и Россия, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-1".

С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.

"Основная причина такого укрепления рубля — это притоки капитала. Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия", — прокомментировала глава регулятора фразу ведущей о том, что рубль укрепился в условиях международных санкций.

При этом сама санкционная тема заставляет Центробанк быть более осмотрительным, следует из слов Набиуллиной.

"Мы уже привыкли жить в условиях санкций, в условиях постоянных дискуссий о новых санкциях, поэтому к этому готовимся, мы всегда просчитываем и рисковый сценарий. Для того чтобы наилучшим образом противостоять возможному давлению санкций, смотрим на разные аспекты финансовой стабильности — для того чтобы быть все время наготове", — заключила глава ЦБ.