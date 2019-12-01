МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ предлагает вернуть в закон "О зерне" главу, посвященную государственному контролю в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Закон "О зерне" был принят в 1993 году и изначально содержал главу "Контроль за качеством и использованием зерна". Она включала в себя лишь одну статью, согласно которой такой контроль осуществляет Государственная хлебная инспекция при правительстве РФ (была упразднена в 2004 году). В 2011 году глава (на тот момент называлась "Государственный надзор и контроль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки") утратила силу.

Новая предлагаемая глава — "Государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки" — будет состоять из пяти статей. В частности, статья 23, которую предлагается включить в закон, закрепляет полномочия правительства РФ устанавливать порядок осуществления такого контроля.

Законопроект также устанавливает, что контроль качества и безопасности зерна при производстве и выпуске его в обращение компаниями и индивидуальными предпринимателями осуществляется через определение показателей качества и безопасности, которые вносятся в систему прослеживаемости зерна и подтверждаются выпиской из системы.

Выдача выписки будет производиться бесплатно на основании результатов исследований, проведенных аккредитованной организацией, при поставке для государственных нужд, при хранении зерна и продуктов его переработки, импорте и экспорте, при их перемещении и выпуске в обращение на территории РФ.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 августа 2020 года.