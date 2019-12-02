МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в ноябре упал до минимального показателя с мая 2009 года в 45,6 пункта с 47,2 пункта в октябре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Как отмечает Markit, общее сокращение было обусловлено ослаблением спроса, на фоне которого ускорились темпы снижения объемов производства и новых заказов. Так, темпы сокращения новых заказов, полученных российскими производителями, ускорились до максимальных с марта 2009 года. Занятость в производственном секторе также продолжала сокращаться, а ожидания в отношении объемов производства упали до самого низкого уровня за два года.

Кроме того, инфляционное давление упало до исторически низкого уровня, а ослабление спроса и предоставление скидок привело лишь к незначительному росту отпускных цен.

"Производственные компании продолжали подчеркивать сложные условия внутреннего и внешнего спроса, при этом сектор продемонстрировал худшие показатели с мая 2009 года в ноябре. Ухудшение было вызвано падением новых заказов и последующим падением объемов производства. В результате компании были менее уверены в росте производства в предстоящем году, и эта нерешительность также отразилась в более резком падении занятости", — приводится в сообщении комментарий экономиста IHS Markit Шианы Джонс.

"Наш текущий прогноз промышленного производства указывает на замедление производства в последнем квартале 2019 года и в первые месяцы 2020 года", — добавила она.