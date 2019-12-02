МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Пекин вводит санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций в ответ на принятие закона по Гонконгу. Об этом на брифинге в понедельник заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Среди попавших под санкции американских компаний — Human Rights Watch.

"Недавно США приняли закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House", — отметила китайский дипломат в ходе брифинга.

Помимо этого Пекин приостанавливает рассмотрение запросов от США на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетам.

"Правительство Китая приняло решение приостановить рассмотрение запросов США на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами", — заявила она.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда Пекин намерен возобновить рассмотрение соответствующих запросов, Хуа Чуньин сообщила: "когда это закончится, зависит от дальнейших шагов США".

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее подписал два закона, касающихся Гонконга. Это документ "О защите прав человека и демократии в Гонконге" и запрет поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки.

Подписанные Трампом документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года. Они предполагают, что пересмотр торговых отношений Соединенных Штатов с Гонконгом может пересматриваться каждый год, в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.

В Гонконге в конце марта текущего года начались массовые из-за недовольства жителей проектом закона об экстрадиции в Китай. Однако после отзыва Пекином законопроекта демонстрации в Гонконге не прекратились: участники акций требуют расследования действий силовиков в ходе протестов, а также изменения избирательного права и отставки главы Гонконга Кэрри Лам.